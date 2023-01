Le girls band GOT the beat sort son premier mini-album

ⓒ SM Entertainment

GOT the beat, le projet de groupe de filles de SM Entertainment, est revenue lundi dernier avec un nouveau disque.





Le premier mini-album du septuor, « Stamp On It », comprend six morceaux, dont « Goddess Level » et « Alter Ego ».





De plus, le titre éponyme « Stamp On It » est une chanson dansante aux saveurs R&B hip-hop qui parle de la compétition féroce pour atteindre le sommet de l'industrie musicale.





Composé de sept artistes féminines de renom gérées par SM Entertainment - BoA, Taeyeon et Hyoyeon de Girls' Generation, Seulgi et Wendy de Red Velvet, et Karina et Winter d’aespa - GOT the beat a fait ses débuts avec le single « Step Back » en janvier 2022.