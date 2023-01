Plusieurs stars de la k-pop reviennent en solo

ⓒ YG Entertainment

L’année 2023 est riche en nouvelles réjouissantes grâce à l’afflux de retour des stars de la k-pop. Celles qui ont opté pour un comeback en solo sont également nombreuses pour le plus grand bonheur des mélomanes.





Tout d’abord, Tae-yang est revenu sur le devant de la scène le 13 janvier en tant que soliste, après six années d’absence. Le vocaliste phare du boys band iconique Bigbang, connu notamment pour ses hits comme « Only Look At Me » et « Eyes, Nose, Lips », a publié un nouveau single intitulé « VIBE ».





Pour son comeback, l’artiste de 34 ans a réalisé sa première collaboration avec Ji-min de BTS. Les deux hommes sont connus pour leur timbre de voix unique. Avant lui, Henry, artiste canadien d’origine chinoise, a dévoilé le 11 janvier « Moonlight » mettant fin à sa longue pause musicale de plus de deux ans. Chez les filles, Yena, ayant débuté d’abord en tant que membre d’IZ*ONE avant de lancer sa carrière soliste, vient de publier son premier single album « Love war ».