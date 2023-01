Que faire en hiver au pays du Matin clair ? (2)

Nous vivons à une époque où la technologie brave la nature et nous permet par exemple de déguster des fraises, des cerises, de la pastèque ou de l’ananas « hors saison». Il en est de même pour les loisirs et les sports. De nos jours, le développement des activités en intérieur permet également d’échapper au changement des saisons. Ainsi, même en hiver vous retrouverez des adeptes pratiquer des loisirs et des sports dits «d’été » comme le surf, la plongée sous-marine et celle en apnée ou encore, se rendre dans des parcs aquatiques.





ⓒ Getty Images Bank

Ce n’est pas pour autant que les pratiques dites «d’hiver » ne subsistent pas. En effet les sud-Coréens sont réputés pour être des amateurs de froid et le pays est équipé de nombreux complexes hôteliers, stations et domaines skiables. Vous pouvez donc y faire du ski, du snowboard et de la luge bien sûr. En outre certaines communes proposent des patinoires éphémères quand certaines sont accessibles tout au long de l’année. Bref, en hiver, vous avez le choix, vivre au gré de la saison ou simplement choisir celle qui vous plaît et les activités liées. Et si cela ne vous suffit toujours pas, vous pouvez toujours voyager.