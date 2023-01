« INCENSE », 3e mini-album de Moon-bin et San-ha

Moon-bin et San-ha ont lancé leur carrière musicale en février 2016 au sein du boys bands ASTRO, composé de six membres. Le leader et le vocaliste phare ont formé en septembre 2020 la première sous-unité du groupe et publié leur premier mini-album « IN-OUT », comportant de cinq morceaux.





En mars 2022, le duo a dévoilé son 2e projet musical « REFUGE » représenté par son titre phare « WHO ». Dix mois après, il a fait son retour le 4 janvier avec son 3e EP « INCENSE » contenant six chansons de différents genres.





Le lendemain de sa publication, le disque a pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 18 pays dont le Brésil, le Chili, l’Egypte et le Danemark. Ainsi, le sous-groupe d’Astro confirme une fois de plus sa popularité au-delà des frontières sud-coréennes.