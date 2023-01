GO BAEK : Baek Ji-young poursuit sa tournée nationale à Ansan

Date : le 11 février

Lieu : centre d’arts à Ansan





Baek Ji-young poursuit sa tournée nationale. Dans ce cadre, la chanteuse, qui mène sa carrière musicale depuis 1999, montera sur scène le 11 février prochain au centre d’arts à Ansan, ville située dans la province de Gyeonggi.





A noter que Baek a lancé sa tournée nationale intitulée « GO BAEK » en novembre 2022. Après Busan et Daejeon, elle a donné un concert dans la capitale sud-coréenne. A cette occasion, elle a interprété « Candy in my ears » avec Taecyeon de 2PM. La dernière performance en live des deux artistes remonte à il y a neuf ans.