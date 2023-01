TWICE va sortir un nouveau single en anglais

Le groupe de K-pop TWICE a sorti, vendredi à 14 heures, un nouveau single en anglais intitulé « Moonlight Sunrise ».





Il s’agit de sa première chanson en anglais depuis environ un an et trois mois, depuis « The Feels », qui était entré dans le classement principal des singles du Billboard Hot 100 en 2021.





« Moonlight Sunrise » est une chanson qui met en avant le charme unique de TWICE, et combine une mélodie rêveuse et des paroles romantiques.





Le girls band composé de neuf membres a été l'un des artistes K-pop les plus écoutés en 2022 sur Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde, avec BTS, BLACKPINK, Stray Kids et Seventeen, selon la liste annoncée par le service le mois dernier.