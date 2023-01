Un documentaire sur la création du premier album de J-Hope de BTS sortira le 17 février

Un documentaire sur les coulisses de la création du premier album solo de la star de BTS J-Hope, « Jack in the Box », sortira le 17 février.





Selon l’annonce faite vendredi par son agence Big Hit Music, le documentaire produit par Hybe retrace les quelque 200 jours passés par le rappeur-danseur pour réaliser l'album et se produire à la cérémonie de clôture du festival Lollapalooza 2022 à Chicago.





Cette śuvre, intitulée « J-Hope in the Box », sera disponible simultanément sur Weverse, une plateforme communautaire en ligne pour les fans de K-pop, et sur Disney+.





« Jack in the Box » s’est emparé de la première place du classement des meilleurs albums iTunes dans 49 territoires du monde entier lors de sa sortie en juillet et a été classé neuvième meilleur album de 2022 par le magazine musical américain Rolling Stone.