Flavio Dormont : jeune entrepreneur qui a créé sa marque de Makgeolli

Flavio Dormont, jeune entrepreneur ayant vécu en Corée du Sud, a décidé de combiner son amour pour le pays du Matin clair avec sa fibre entrepreneuriale afin de lancer sa marque d’alcool traditionnel coréen : le Makgeolli.





©Flavio Dormont

Après beaucoup d’essais de différentes variations de cet alcool de riz, ainsi que d'expérimentations qui continueront dans le futur, il a décidé de lancer sa recette très particulière.





©Flavio Dormont

Son produit « Le Takju » signifiant « liqueur des nuages » avec une touche française dans le branding, conserve des caractéristiques similaires à la méthode de production traditionnelle, mais utilise du riz français, et est également brassé en France.





©Flavio Dormont

Avec un taux d'alcoolémie plus élevé que la normale, et un goût plus artisanal que les Makgeolli industriels, Flavio compare son produit à du vin naturel, qui commence lui aussi à prendre plus de place dans le marché des vins.





©Flavio Dormont

La clientèle qu’il vise étant d'abord la France, son premier défi est de faire connaître son produit dans un marché où, contrairement à son frère le soju, aujourd’hui démocratisé, le Makgeolli reste encore relativement méconnu. L’une de ses multiples idées est d’adapter les arômes de ce « liqueur des nuages » aux goûts des Français, de telle sorte qu’il se marie bien avec les plats locaux par exemple.





©Flavio Dormont

Notre invité fait également connaître son produit via des workshop permettant d'expérimenter la production de Makgeolli, ainsi que des événements, et compte établir des partenaires avec des restaurants, des chaînes de distribution, et fait de la communication en ligne via Instagram.





©Flavio Dormont

Il rêve un jour avec son équipe de pouvoir faire retourner son alcool de riz dans son pays d’origine : la Corée du Sud, devenant le premier Makgeolli produit en France qui serait vendu.