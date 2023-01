Trois poèmes

Que cette douce lumière d’hiver baigne aussi mon amour

Qu’il savoure lui aussi ce persil chinois succulent

Mais peut-être que rien ne lui manque, alors qu’il me manque





L’auteur de ce tercet anonyme de la dynastie Joseon est sans nul doute une personne qui sait jouir des petits plaisirs de la vie. En effet il n’arrive pas à tout le monde d’être heureux d’une journée hivernale bien ensoleillée ou de goûter avec délectation une herbe assez banale. Notons aussi que ces plaisirs simples semblent se doubler grâce à l’envie de les partager avec une personne aimée, en raison de son absence, voire du manque qui est, selon Platon, synonyme de l’amour.

Ce poème d’amour mis en musique est chanté avec une lenteur extrême comme pour savourer pleinement des sensations agréables ou pour prolonger infiniment le plaisir.





Pour bien vivre, il faut vivre à loisir. En se hâtant, on néglige les petits riens du quotidien qui peuvent nous rendre heureux. L’odeur du pain qui vient de sortir du four, la tiédeur d’une brise annonçant le retour du printemps, le rot d’un bébé provoquant le sourire de sa maman qui lui a donné le sein... Tout cela ne peut être apprécié que par les adeptes de la « slow life ».





Alors que par besoin de s’adapter au monde qui va vite, les sud-Coréens du XXIe siècle s’empressent tout le temps, que certains croient même qu’il faut anticiper pour tirer parti de l’avenir, leurs ancêtres de Joseon, eux, savaient laisser le temps faire son travail. Ils étaient par exemple munis d’assez de patience pour attendre, plusieurs mois, même au-delà, que la sauce de soja en fermentation dans une jarre devienne suffisamment bonne à consommer. Persuadés que chaque chose a son temps, ils cherchaient à jouir de ce qui s’offrait de joyeux à l’instant présent. Qu’ils soient loués pour leur sagesse en matière de jouissance de la vie !





Pour reprendre une très belle formule du philosophe français André Comte-Sponville, les sages sont ceux qui regrettent un peu moins, espèrent un peu moins et aiment un peu plus, bref ceux qui savent vivre davantage les moments présents. En effet, à quoi bon se dire : « J’aurais dû... » ou « j’aurais pu... » Cela ne fait que nous irriter. Comment se pardonner alors pour être en paix avec soi-même, quand on a fait une bêtise irréparable ? L’auteur d’un autre poème anonyme de la dynastie Joseon semble avoir trouvé une solution :





En somnolant, j’ai perdu ma canne à pêche

En m’affolant, j’ai perdu mon manteau de paille

Mouettes, ne vous moquez pas trop de la sottise d’un vieillard

Et laissez-moi admirer ces pêchers en fleur





Pour ne pas être rongé par les remords, il se tourne lui-même en dérision. L’autodérision peut être utilisée pour réduire des tensions interpersonnelles. Elle peut aussi servir à se réconcilier avec soi-même.





Quant à une femme de Joseon, Yi Ok-bong, adulée par son entourage pour son talent littéraire, elle a tourné en dérision son attachement à un homme pour se débarrasser d’un espoir vain, pour retrouver donc la paix dans son âme :





L’homme qui ne me revient que dans mon rêve

Laisse-t-il une trace de son passage ?

Les gravillons couvrant le pas de la porte

Auraient été transformés à moitié en sable





On sait depuis Freud que le rêve est une manifestation de notre inconscient. En effet, en éveil, Yi Ok-bong était tout à fait consciente que l’homme l’ayant quittée ne lui reviendrait jamais. Mais inconsciemment, elle espérait son retour, d’autant qu’elle le voyait si souvent dans ses rêves. Comment se persuader alors que ce n’est qu’une chimère ? Il semble que c’est à coup de poésie qu’elle ait tenté de chasser cette ombre qui la hantait et la tourmentait. Le contraire de l’espoir n’est pas forcément le désespoir ; cela peut être aussi la lucidité dans la mesure où un espoir est assez souvent une illusion.





Liste des mélodies de cette semaine

1. « Que cette douce lumière d’hiver... » chanté par Souljigi.

2. « ¨Promenade » chanté par Moderngagok.

3. « Le passage en rêve » chanté par Jung Ma-ri.