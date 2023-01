De plus en plus de documentaires sont consacrés à la k-pop

ⓒ Big Hit Music

L’engouement pour les contenus culturels sud-coréens allant de la k-pop jusqu’aux séries s’intensifie à travers le monde. De nombreuses plateformes internationales attribuent naturellement une place importante au k-contenu.





Dans ce contexte, on assiste à la multiplication des documentaires consacrés aux groupes d’idoles sud-coréens comme Super Junior et BTS. Disney+ a ainsi dévoilé le 18 janvier dernier « Super Junior : The Last Man Standing » qui retrace le parcours emprunté par le groupe formé en 2005 par SM Entertainment.





De son côté, « The Lost Boys » montrera les moments forts de la tournée mondiale 2022-2023 de NCT 127 tout en suivant l’évolution du sous-groupe de NCT depuis sa formation en juillet 2016.





Un nouveau documentaire consacré aux Bangtan Boys intitulé « BTS MONUMENTS : BEYOND THE STAR » sera mis en ligne exclusivement sur Disney+. La bonne nouvelle pour Army ne s‘arrête pas là car un nouveau documentaire entièrement consacré à J-hope ayant publié son premier album en solo « Jack In The Box » en juillet 2022, sera dévoilé.





Quant à TVING, une plateforme de streaming sud-coréenne, elle a présenté le 11 janvier dernier « K-pop Generation » auquel participent de nombreux groupes d’idole comme Super Junior, SHINee, 2PM, Exo, NCT, TXT et IVE.