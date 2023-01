BSS de Seventeen fait son retour avec un nouveau single

L’unité spéciale de Seventeen est de retour ! Selon Pledis Entertainment, BSS réunissant Seung-kwan, Do-kyum et Hoshi, va sortir le 6 février son 1er single album. Pour rappel, le sous-groupe du boys band a vu le jour en mars 2018 en sortant son premier single «Just do it » signé par Woozi, un autre membre de Seventeen.





Cette chanson a même pris la tête d’iTunes Single Chart dans quatre pays : les Etats-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Vietnam. Sachez que Seventeen composé de 13 membres a remporté trois prix, dont celui de l’album de l’année lors de la 37e édition des Golden Disc Awards tenue le 7 janvier dernier..