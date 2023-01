Ha Dong-yeon fera ses débuts en tant qu’acteur de comédie musicale

ⓒ n.CH Entertainment

Ha Dong-yeon va faire sa première apparition dans la nouvelle comédie musicale « The Origin of Species » qui va se jouer jusqu’au 5 mars au Dream Art Center à Séoul. Ce spectacle qui dure 95 minutes, est inspiré du célèbre roman éponyme de Jeong You-jeong, considéré comme l’une des auteures les plus lues au pays du Matin clair.





Le vocaliste qui mène sa carrière musicale depuis 2019 va se glisser dans la peau de Kim Hae-jin, le meilleur ami du protagoniste Han You-jin. A noter que Ha Dong-yeon a marqué l’esprit des téléspectateurs dans l’émission « Kookmin Singer » diffusée en 2021 sur la chaîne TV Chosun.