Sweet Winter Story : Jo Sung-mo et The One montent sur scène

Date : le 4 février

Lieu : Sori Art Center à Jeonju





Deux vocalistes de grand talent vont se réunir pour le plus grand bonheur des mélomanes. Jo Sung-mo et The One vont donner un spectacle collectif intitulé « Sweet Winter Story » le 4 février au Sori Art Center à Jeonju situé dans la province de Jeolla du Nord.





Deux séances sont prévues le même jour à 14h puis à 16h et chaque spectacle va durer 120 minutes. La rencontre des deux grands interprètes sera l’occasion de savourer de magnifiques balades comme « To Heaven » de Jo Sung-mo et « Dear Love » de The One de son vrai nom Jung Soon-won. A noter que les deux hommes menant leur carrière musicale respectivement depuis 1998 et 2002, ont joui d’une popularité phénoménale à travers le pays dans les années 2000.