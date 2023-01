BE ORIGIN : Gummy poursuit sa tournée nationale à Séoul

Date : les 4 et 5 février

Lieu : parc olympique à Séoul





Gummy terminera sa tournée nationale « BE ORIGIN » à Séoul. Dans ce cadre, elle se produira en concert les 4 et 5 février au parc olympique de la capitale. « BE ORIGIN » est une tournée nationale organisée à l’occasion du 20e anniversaire de ses débuts.





Le vocaliste a ainsi rencontré plus de 200 000 spectateurs dans huit grandes villes sud-coréennes dont Busan, Gwangju, Sungnam et Incheon. Le dernier concert de la tournée nationale de Gummy de son vrai nom Park Ji-yeon sera ainsi l’occasion de faire le point sur sa carrière lancée en 2003.