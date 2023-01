Cinéma chinois : un retour fracassant après la fin du « zéro COVID »

ⓒYONHAP NewsL’industrie cinématographique chinoise se réjouit pleinement de la levée de la politique « zéro COVID ». Selon un bilan établi le 27 janvier, le box-office de l’empire du Milieu a dépassé celui d’Hollywood avec plus de 740 millions de dollars de recettes, a rapporté la presse publique, Global Times.





« Full River Red » et « The Wandering Earth II », ces deux superproductions patriotiques sont en effet le levier du succès, sorties à l’occasion de la fête du Nouvel an lunaire.





Réalisé par Zhang Yimou, le drame historique, « Full River Red », évoquant l'esprit patriotique du général Yue Fei, a pesé près de 40 % du total du box-office. Tandis que « The Wandering Earth II », qui dépeint une histoire d’un astronaute chinois essayant de sauver la Terre, a totalisé 270 millions de dollars, selon le quotidien.