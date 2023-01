Phnom Penh-Poipet : une ligne ferroviaire à grande vitesse va être inaugurée

ⓒGetty Images Bank

Le Cambodge est prêt à construire sa première ligne de chemin de fer à grande vitesse reliant sa capitale, Phnom Penh à Poipet, une ville frontalière avec la Thaïlande, a fait savoir l’agence de presse chinoise, Xinhua.





La capitale dispose déjà d'une ligne de 266 km allant à Sihanoukville au sud-ouest du pays, avec un tronçon Phnom Penh-Poipet. Cependant, les deux voies ferrées construites dans les années 1960, sont endommagées et leur vitesse est limitée à 40 km/h. Les nouveaux trains circuleront à plus de 160 km/h avec un total de 33 gares sur l'ensemble du tronçon et il faudra quatre ans pour achever les travaux.





Le ministre cambodgien des Transports publics a déclaré que cette réalisation jouerait un rôle important dans la croissance socio-économique du pays.