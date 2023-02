La place Kim Il-sung en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

La place Kim Il-sung est l'une des structures symboliques représentant la Corée du Nord, tout comme le sont la place Rouge à Moscou et la place Tian'anmen à Pékin. Le pays tire une grande fierté de ce lieu, dont il assure qu’elle embellit et honore Pyongyang, la capitale de la révolution, mais aussi révèle pleinement la dignité et la splendeur de l’idéologie du Juche.





« Pendant la période coloniale, il n'y avait pas de place à Pyongyang. Dans le processus de reconstruction et de développement d'après-guerre, la conception de la ville de la Corée du Nord a été fortement influencée par l'Europe de l'Est et l'Union soviétique, dont le Nord a adopté le concept de place publique. Les places publiques ont été incluses dans un plan directeur de reconstruction élaboré dans les années 1950 par un architecte nord-coréen nommé Kim Jong-hui, qui avait étudié en Union soviétique », explique le professeur Yim Dong-woo du département d'ingénierie urbaine de l'université de Hongik.





En 1996, la Corée du Nord a déplacé le kilomètre zéro à l'emplacement situé sous le podium de la place Kim Il-sung. Autrement dit, celle-ci est le point de départ du réseau routier national. Un monument en pierre indiquant « Point de départ des routes nationales à Pyongyang » y aurait été également installé.