La première tournée d’ENHYPEN en Asie touche à sa fin

ⓒ BELIFT LAB

ENHYPEN vient de terminer sa première tournée mondiale baptisée « MANIFESTO ». Le boys band composé de sept garçons confirme ainsi sa popularité en tant qu’étoile montante sur la scène internationale.





Sachez que le groupe né à l’issue de l’émission de survie musicale « I-Land » a donné 17 concerts dans dix villes dans le cadre de cette tournée. Le septuor s’est surtout produit en concert les 21 et 22 janvier au Kyocera Dome à Osaka, devenant ainsi le premier artiste à avoir donné un concert dans ce stade géant nippon parmi les groupes de la 4e génération de la k-pop.





Après son concert au Japon qui a fait déplacer plus de 80 000 spectateurs, ENHYPEN s’est ensuite envolé pour la Thaïlande pour un concert à Bangkok les 28 et 29 janvier. Le groupe qui avait prévu deux représentations les 4 et 5 février à Manille aux Philippines, a même dû ajouter une date supplémentaire pour faire face à la vente de tous les billets en un temps record.