YG Entertainment dévoile Baby Monster

YG Entertainment est l’une des agences phares de la k-pop. Pourtant, plusieurs artistes de ce label l’ont quitté, mettant en péril la continuité des activités collectives de certains groupes comme BIGBANG et iKON.





Dans cette situation, Blackpink ne cesse de réaliser de nouveaux exploits. Sa tournée mondiale a fait déplacer plus de 1,5 million de spectateurs à travers le monde. Le nombre d’abonnés sur sa chaîne YouTube a récemment franchi la barre des 80 millions. Pourtant, le contrat du quartette féminin ayant débuté le 8 août 2016 va prendre fin en août.





Dans ce contexte, YG Entertainment concentre tous ses efforts sur la formation d’un nouveau girls band « Baby Monster » composé de sept jeunes filles dont deux Japonaises et deux Thaïlandaises. Même si le groupe n’a pas encore débuté, le nombre d’abonnés de sa chaîne YouTube officielle a dépassé les 670 000 et ses huit vidéos postées comptabilisent plus de 100 millions de vues.