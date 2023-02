TNX fera son retour le 15 février

ⓒ P NATION

TNX va sortir le 15 février son nouveau projet musical intitulé « I Need U ». Sachez que le premier boys band formé à l’issue de l’émission « Loud » a débuté en mai dernier avec son premier EP « Way Up » sous le label P Nation, fondé par Psy





Le groupe dont le nom vient de l’acronyme de « The New Six » a remporté le prix « Hot artiste » aux The Fact Music Awards 2022 et celui de « New Wave Icon » aux Genie Music Awards 2022. Le prix du meilleur espoir lui a été également attribué aux Seoul Music Awards 2023 qui se sont déroulés le 19 janvier à Séoul