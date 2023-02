Golden Voice : Gummy et Tei donnent un concert collectif

Date : le 18 février

Lieu : centre de culture à Geochang





Deux grands chanteurs se réunissent pour un concert de début d’année. Gummy et Tei vont monter sur scène le 18 février au centre de culture à Geochang dans la province de Gyeongsang du Sud. Les deux interprètes menant leur carrière respective depuis 2003 et 2004 vont interpréter leurs hits et de célèbres ballades issues de bandes originales de différentes séries télévisées.





Intitulé « Golden Voice », le concert sera également l’occasion de découvrir le groupe de musique traditionnelle coréenne « Queen », révélé grâce au télécrochet « Joseon PanStar » de la chaîne MBN. Ce spectacle permettra au public non seulement de savourer la musique populaire du pays du Matin clair d’aujourd’hui mais aussi celle d’hier.