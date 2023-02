aespa organise son premier concert en février

Date : les 25 et 26 février

Lieu : gymnase de Jamsil à Séoul





aespa donnera son concert intitulé « SYNK : HYPER LINE » les 25 et 26 février prochains au gymnase de Jamsil à Séoul. Ce rendez-vous est d’autant plus attendu qu’il s’agit de son premier grand show public depuis ses débuts en novembre 2020.





Le quartette féminin du label SM Entertainment composé de Karina, Giselle, Winter et Ningning, compte plusieurs hits comme « Black Mamba » et « Next Level ». Le spectacle du deuxième jour, à savoir le 26 février, sera diffusé en direct en ligne pour le plus grand bonheur des MY du monde entier via la plateforme Beyonb LIVE. MY étant le nom de sa communauté de fans.