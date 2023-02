Vietnam : 7,5 % de la population vivent sous le seuil de pauvreté

ⓒ YONHAP News

Le Vietnam, le pays à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-est, montre cependant un côté sombre : 1,97 million de ménages vivent dans la pauvreté, soit 7,5 % de sa population, d’après les résultats de la récente enquête sur les revenus, menée par le ministère vietnamien du Travail.





Les régions intérieures du nord et montagneuses sont les plus touchées, affichant un taux de pauvreté supérieur à 20 %, tandis que celles du sud disposant d’infrastructures de production, à 0,3 %, le taux le plus faible.





En réponse, le gouvernement vietnamien s'apprête à mettre en œuvre des politiques de protection sociale cette année.