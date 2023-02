Partir pendant le Nouvel an lunaire (2)

Nous avons vu la semaine dernière comment avoir une chance de partir ou d’arriver quelque part lors des congés du Nouvel an lunaire. Tout d’abord, il faut s’y prendre à l’avance, mais ce n’est pas le cas de tout le monde.





Alors le meilleur conseil, c’est de réserver plusieurs tickets pour différents moyens de transport. Et surtout de ne pas oublier d’annuler ces billets avant la dernière minute. Voici donc la suite des astuces pour être sûr de partir et de pouvoir rentrer chez soi lors des festivités en Corée du Sud.





ⓒ Elody Stanislas

Pour ce qui est de comment se passe Seollal, le plus important est bien sûr, comme à Noël, de se retrouver en famille. Et même les plus conservatrices ne rendent pas tout le temps hommage aux ancêtres et de nos jours font les choses simplement.





La commémoration est faite en général le jour J avec les aînés réunis. Sur les tables, on peut retrouver différents plats traditionnels et moins traditionnels dont la célèbre soupe de rondelles de pâte de riz, « tteokkuk ».