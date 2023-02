Yim Soon-rye, femme dans un cinéma d'hommes

ⓒYONHAP NewsLa réalisatrice Yim Soon-rye est non seulement une vétérante du cinéma mais aussi l'emblème des femmes dans un milieu dominé par le sexisme. Alors que la plupart d’entre-elles ne font pas une longue carrière, l'incontournable et imposante Yim tient bon la barre, et à 62 ans sort un nouveau film « The Point Men » avec Hwang Jung-min et Hyun Bin. Revenons-donc sur son exceptionnelle carrière de près de 30 années de cinéma.









* Etudes en France

Yim Soon-rye aime les chiens. Elle s'en était expliquée dans un célèbre entretien avec un autre passionné de chiens, Kim Ki-duk ; le seul réalisateur local à avoir montré dans un film le mauvais traitement des chiens destinés aux restaurants. Peut-être est-ce parce que les deux cinéastes ont grandi dans un milieu modeste dans des familles difficiles. Son père travaillait à la base militaire américaine et avait cinq enfants dont la petite mais déjà grassouillette Soon-rye.

La native d'Incheon, a d'ailleurs lâché l'école durant deux ans avant d'entrer à la fac pour étudier l'anglais et militer dans le mouvement étudiant contre la dictature des années 1980. Elle était déjà une cinéphile avertie. Déçu par ses études de maîtrise de cinéma dans son pays, Yim tente sa chance à Paris 8 en 1988 et rédige un mémoire sur le cinéaste Kenji Mizoguchi, célèbre pour avoir intégré de nombreuses femmes japonaises dans son équipe en 1992.

De retour en Corée du Sud, admise dans le cercle du réalisateur Yeo Gyun-dong, Yim tourne son premier court-métrage qui obtient un prix en 1994. Dans les derniers feu de la nouvelle vague coréenne, elle tourne, avec des bouts de chandelles, son premier film « Trois amis » sur trois jeunes garçons procrastinant avant le service militaire.









* Réalisme et critique sociale

Yim Soon-rye est totalement l'héritière du néo-réalisme de la nouvelle vague du cinéma coréen des années 1980. « Trois amis » était un film socialement ancré. Puis vient « The Waikiki Brothers » en 2001, encore autour d'une bande d'amis musiciens (dont déjà la futur star Hwang Jung-min) au prise avec un contexte socio-économique misérable et contraignant.

Yim est la réalisatrice des prolos comme Kim Ki-duk était celui des marginaux. Le film est porté par le tout nouveau Festival de Jeonju qui se veut, alors, le rendez-vous du nouveau cinéma indépendant coréen. Mais le cinéma indépendant et la nouvelle vague se meurent, et la réalisatrice rejoint le giron sur la défensive du clan Park Kwang-su leur leader. Car est venu le temps des blockbusters des monopoles de distribution. C'est en 2008 qu’elle aura le sien : « Forever the Moment », l'histoire d'une équipe féminine de basket portée par Moon So-ri et Kim Jeung-eun.

Le film est un gros succès. Mais Yim Soon-rye ne se laisse pas entraîner vers les blockbusters et elle revient à ses sources, ce sera « Flying Penguin » puis le très réaliste « Rolling home with a Bull » en 2010 et « South bound » en 2013. Tous sont des films de critique sociale tournés dans l'esthétique réaliste : longs plans en décors et lumières naturels ; détails d'un quotidien observé plus que théorique ; description du contexte socio-politique ; personnages issus du prolétariat urbain ou rural.









* Au bord du précipice

Evidemment, les films de Yim Soon-rye attirent peu de spectateurs. Souvent produits en indépendant même si distribués par les monopoles, ses films portent un message anti-capitaliste très clair. La cinéaste n'en attire pas moins des acteurs renommés comme Hwang Jung-min ou Park Hae-il dans « Whistle Blower » en 2014. Avec ce film, en s'attaquant à la corruption dans les hautes sphères de la société à l'aide d'un personnage de journaliste idéaliste (interprété par Park Hae-il), la réalisatrice frôle le scandale.

Il lui faudra quatre ans pour revenir avec le remake d'un succès japonais : « Little Forest ». Cette comédie loufoque et naturaliste, voire New Age, est un gros succès de box-office en 2018. Le public a surtout vu la romance entre Kim Tae-ri et Ryu Jun-yeol aux dépens de la satire sociale. Peu importe, Yim Soon-rye se retrouve en lice pour un blockbuster, surtout que son ami Hwang Jung-min dont elle a aidé les débuts dans « Waikiki Brothers » est devenu une énorme star bankable. Ce sera « The Point Men » sur une histoire d’otages au Moyen Orient.

Le film qui rebondit sur les nouveaux films coréens internationaux, tournés hors de Corée (comme « The Thieves », « Escape from Mogadishu », « Carter », « Deliver Us from Evil » ou « Big Bet » est tourné dès 2021, mais sa sortie est différée comme blockbuster du nouvel an 2023. Avec ce premier film d'action la cinéaste de 62 ans réaffirme sa spécialisation dans les portraits d'hommes dans des milieux réalistes au possible, et franchit une nouvelle étape dans sa longue carrière, réaffirmant sont statut de modèle pour toutes les femmes cinéastes.