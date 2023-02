ⓒ Getty Images Bank

« Une voleuse maladroite » de Hyun Jin-geon





Comme il était difficile de chauffer deux pièces, nous dormions dans un côté de la chambre séparée par un paravent en papier tandis que la femme de ménage occupait l’autre côté. Nous vivions pratiquement dans la même pièce.





Ses soupirs et ses supplications tombaient comme une cascade. Elle dormait à peine. Quand elle sentait que j’étais réveillé, elle déversait son chagrin et sa tristesse.





« Qui me sauverait si ce n’est vous, mon charitable maître ? »





Elle suppliait, harcelait sans relâche, obstinément et fermement comme si j’étais obligé de la sauver. Souffrant d’insomnie, je faisais souvent des nuits blanches.





Elle marmonnait ses supplications comme dans son sommeil, puis sombrait dans un rêve troublé, mais même cela ne durait pas longtemps.









- Extrait de l’émission









Après que la vieille femme ait quitté la pièce, ma femme sortit et vit des grains de riz éparpillés sur le sol du salon. Se demandant si la femme de ménage en avait renversé en prenant du riz pour le petit-déjeuner, elle regarda de plus près pour trouver une traînée de grains menant du salon à la cour et enfin au puits.





Etrange, se dit-elle. Elle suivit la vieille femme et vit que du riz s’était renversé partout où elle allait.





La femme de ménage avait dû en prendre et le cacher sous ses vêtements.





Mon épouse découvrit que cette dame avait pris un vieux sac à bandoulière et l’avait rempli de cette céréale avant de l’enrouler autour de sa poitrine. Mais il y avait un trou dans le sac par lequel les grains se déversaient à chaque pas.





할멈이 일어나 나간 뒤로 아내가 나가 보니

마룻바닥에 쌀낱이 흩어져 있었다.

밥쌀을 내다가 떨어뜨린 것인가 하였더니

자세히 살펴보니 마루로부터 뜰로,

뜰로부터 우물 가는 길로,

쌀이 줄을 그은 것처럼 흘러 있었다.





하도 이상해서 할멈 뒤를 쫒아가 보니까

그의 걷는 대로 쌀이 줄줄 흘러내린 것을 발견하였다.





필경 할멈의 품속에 쌀을 감추어 둔 것이 발견되었다 한다.





그는 헌 전대 하나를 주워서

쌀을 불룩하게 집어넣어 가지고 가슴 밑에 찼는데

전대의 구멍이 뚫어져서

그의 걷는 대로 쌀이 흐르게 된 것이었다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Cette histoire a été publiée en 1931 lorsque les effets de la Grande Dépression se ressentaient même dans l’empire colonial japonais. Afin de distraire le peuple nippon des malheurs intérieurs, le Japon a mené de nombreuses guerres d’agression au cours des années 1930. Les Coréens ont donc été encore plus opprimés politiquement et plus démunis économiquement que les générations précédentes. La femme de ménage représente la pauvreté de son peuple dans les années 1930, en particulier les situations sans issue des défavorisés. La Corée était dans une situation difficile, mais la souffrance des gens ordinaires, comme cette vieille dame, dépassait l’imagination. Les gens de la classe inférieure ont dû souffrir sans même savoir les problèmes sociaux de l’époque.









Mon cœur était tellement brisé que je ne pouvais pas rigoler comme si le vol maladroit de la vieille femme n’était rien de sérieux.





Avait-elle vraiment peur des policiers comme Dae-wuk le dit ? Croyait-elle que les trois pièces de monnaie bien cachées dans sa poche seraient découvertes par quelqu’un d’autre ? Qu’est-ce qui l’avait poussée à les abandonner si facilement alors qu’elle aurait pu acheter des bonbons pour son cher petit-fils avec cet argent ?





Elle avait jeté ces trois pièces de monnaie exprès, délibérément.





Elle les avait lancées sur nos visages, sur nos cœurs.





나는 그 할멈의 한 일을 서투른 도적의 노릇으로 웃어버리기엔

너무 맘이 저리었다.





대욱의 말마따나 할멈은 과연 파출소를 겁내었을까?

아무도 몰래 안전하게 제 품속에 든 동전 세 푼이

귀신 아닌 사람에게 발각되리라고 믿었을까?

사랑하는 손자에게 사탕이라도 사 줄 수 있는 그 귀중한 동전 세 푼을

얼떨결에 그리 쉽사리 내어 놓았을까?





그는 일부러 동전 세 푼을 내어 던진 것이다.

보라는 듯이 내어 던진 것이다.





우리의 얼굴을 향해서,

심장을 향해 이 동전 서 푼을 후려갈긴 것이다.









Auteur : Hyun Jin-geon (9 août 1900 – 25 avril 1943)

- Débuts littéraires : en 1920 avec la publication de sa nouvelle « Fleur sacrifiée ».