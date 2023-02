Les emblèmes architecturaux de la Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

L'un des bâtiments les plus célèbres construits après la prise de pouvoir de Kim Jong-un est le complexe scientifique et technologique situé sur l'île de Ssuk, sur le fleuve Taedong, à Pyongyang. Le dirigeant a manifesté un vif intérêt pour ce centre, qui concrétisait selon lui la politique du parti visant à faire de tous les citoyens des spécialistes en science et en technologie. Ce gigantesque complexe illustre par ailleurs l'art de l'architecture selon un idéal urbain socialiste moderne.





On remarque néanmoins que les nouveaux bâtiments nord-coréens, dont le style était auparavant austère, sont en train de changer de manière à paraître plus légers et gais.





« Les bâtiments de l'ère Kim Jong-un ne sont pas caractérisés par un style architectural particulier ; en revanche, ils ne sont pas soumis à une forme d’uniformisation conceptuelle et stylistique, ce qui mérite d'être mentionné. Le socialisme et le communisme rejettent la diversité et prônent quelque chose de plus monotone, de plus mécanique en matière d’architecture urbaine. C’est pourquoi l'apparition de bâtiments non uniformes sous l'ère de Kim Jong-un me semble être un changement très intéressant », explique le professeur Yim Dong-woo du département d'ingénierie urbaine de l'université de Hongik.





Sous le règne de l’actuel dirigeant, la Corée du Nord a bâti des tours d'habitation qui sont devenues les nouveaux emblèmes architecturaux. De l’avis de certains analystes toutefois, cet accent mis sur la politique urbanistique du pays ne servirait qu’à distraire la population, et apaiser ses craintes face aux nombreuses difficultés, économiques notamment, présentes et à venir.