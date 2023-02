TXT décroche la première place du Billboard 200, une première

ⓒ Big Hit Music

Le groupe de k-pop Tomorrow X Together, appelé également TXT, s’est hissé pour la première fois en tête du Billboard 200 avec son 5e mini-album, « The Name Chapter: Temptation ».





D’après l’annonce faite le 5 février dernier par le magazine américain, TXT a écoulé 161 500 albums aux Etats-Unis, en grande partie grâce aux ventes de disques physiques.





Le boys band sud-coréen est ainsi devenu le cinquième groupe de k-pop à réaliser cet exploit, après BTS en 2018, SuperM en 2019, ainsi que Stray Kids et Blackpink en 2022.





L'exploit de TXT permet ainsi à son label Big Hit Music d’être la seule maison de production musicale sud-coréenne à classer deux poulains ou plus en tête du Billboard 200.