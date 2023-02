Dernier album de TXT : plus de 2 millions de ventes en six jours

ⓒ Big Hit Music

Le dernier album du groupe Tomorrow X Together s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires seulement six jours après sa sortie.





D’après l’annonce faite la semaine dernière par son label, Big Hit Music, « The Name Chapter: Temptation », le cinquième mini-album du quintet, s'est écoulé à exactement 2 027 817 exemplaires au 1er février.





Toujours selon la maison de production, TXT est devenu le plus jeune groupe de k-pop à établir ce record la semaine même du dévoilement de son projet.





Le titre principal, « Sugar Rush Ride », est resté en tête des classements musicaux du pays, ce qui est inhabituel pour une chanson d'un boys band.





« The Name Chapter: Temptation » dépeint des jeunes qui se balancent devant la tentation de vivre dans le présent en profitant de la liberté et du divertissement, même s'ils savent qu'ils doivent grandir.