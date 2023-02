BTS ne remporte toujours pas de Grammy pour la troisième année consécutive

ⓒ Big Hit Music

Le groupe sud-coréen planétaire BTS n'a pas réussi à obtenir son premier Grammy pour la troisième année de suite.





Les Bangtan Boys étaient en lice pour le titre de meilleur duo ou groupe pop avec « My Universe » et pour le meilleur clip avec « Yet to Come » lors de la 65e cérémonie des Grammy Awards, tenue dimanche à Los Angeles. Finalement, le septuor a dû repartir les mains vides.





Le meilleur clip a été décerné à Taylor Swift pour « All Too Well: The Short Film ». Et la collaboration entre Sam Smith et Kim Petras, « Unholy », a remporté le Grammy de la meilleure performance en duo ou groupe pop.





A noter que BTS a participé ou s'est produit aux Grammy Awards lors des quatre dernières années. Pour cette édition, les membres n'ont pas assisté à la cérémonie car le groupe a fait une pause depuis le début du service militaire de Jin, le membre le plus âgé, en décembre.