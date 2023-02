Programme Industries Culturelles et Créative Immersion Corée du Sud

L’ICC (Industries Culturelles et Créatives) Immersion, un programme organisé par l’Ambassade de France en Corée pour permettre à 15 entreprises françaises dans le secteur culturel et technologique de se présenter, a été ouvert à Platform-L à Gangnam du 1er au 3 février dernier.





©Ambassade de France en Corée

L'événement a été animé par des conférences, des démonstrations, des présentations et a été également le lieu pour du networking entre des industries françaises et des partenaires sud-coréens potentiels.





©Jean-Romain Micol

« Il y avait beaucoup de monde [...] je pense que tout est sous une bonne étoile, il y aura forcément des contrats signés et des collaborations qui sortiront de ces trois jours à plateforme-L » a affirmé Ludovic Guillot, conseiller culturel à l'Ambassade de France.





©Jean-Romain Micol

Tout d’abord nous avons pu nous entretenir avec Mathilde Michaud de chez « Histovery », une entreprise qui se spécialise dans la production d'expérience de visite augmentée.





A l’aide de l'Histopad, une tablette permettant de reconstituer de remonter le temps et de transformer l’espace de son entourage en une scène historique en Réalité Augmentée, nous avons pu assister au Sacre de Napoléon comme dans la peinture de Jacques-Louis David à 360 degrés avec la possibilité de s’approcher de plus près sur les détails tels que les regalia du Royaume de France présent lors de la cérémonie.





©Jean-Romain Micol

Ensuite nous avons découvert « Ikimasho », un studio de développement se spécialisant principalement dans les jeux en Réalité Virtuelle. Leur deuxième Jeu Vidéo après « Star Shaman (2020) » qui s’appellera « Tiger Blade » est un hommage à la culture cinématographique coréenne, dont Yann Suquet, co-fondateur et directeur général est un fervent fan, et reprend beaucoup d'éléments de la culture coréenne comme les décors, ou encore les sabres. Déjà à son troisième voyage au pays du Matin Clair en l’espace de six mois, Yann collabore déjà avec des artistes de hip-hop reconnus dans le pays et cherche des partenaires dans le domaine du Webtoon et le Web Novel.





©Jean-Romain Micol

Au deuxième étage se situe le kiosque d’exposition de « Philharmonie des enfants », présentant un espace d'activités pour les enfants de 4 à 10 ans qui permet aux enfants de découvrir la musique mais également de s'épanouir grâce à celle-ci de manière interactive. Dans cette ère où nous sommes constamment exposés aux écrans dès le plus jeune âge, il est important de savoir s’en priver au profit d’autres sens et pour développer son intuition. Voila le projet de « philharmonie des enfants » qui insiste sur le fait que l'expérience doit être « libre » et également « amusante ». Le jeu auquel nous avons pu s’essayer permet de faire déplacer une raquette sur un écran en fonction du ton de sa voix que l’on projette dans un microphone.





©Ambassade de France en Corée