The Boyz publie son 8e EP plutôt que prévu

The Boyz, ayant débuté en décembre 2017 avec 11 membres, fera son retour plutôt que prévu. C’est ce qu’a confirmé son agence IST Entertainment. Le boys band publiera donc son 8e mini-album « BE AWAKE » le 20 février au lieu du 27.





Ce retour anticipé pourra confirmer la popularité grandissante du groupe qui a terminé avec succès son fanmeeting au Japon. Pour rappel, l’événement intitulé « THE B-ROAD IN JAPAN », s’est déroulé les 21 et 22 janvier derniers à Yokohama durant 200 minutes. L’attention portée au retour de The Boyz est d’autant plus grande que son précédent album « BE AWARE », publié en août de l’année dernière, a prouvé le talent de ses 11 garçons en tant que paroliers.