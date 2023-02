Lee Chan-won va sortir son 1er album studio le 20 février

ⓒ SKY E&M

Un grand retour est prévu le 20 février. Il s’agit de Lee Chan-won révélé au grand public en remportant la troisième place du fameux télécrochet « Mr Trot » diffusé entre janvier et mars 2020 sur la chaîne TV Chosun. Intitulé « ONE », le 1er opus officiel sera composé de 13 morceaux, dont deux chansons écrites par le vocaliste lui-même.





Mariant avec brio la musique traditionnelle coréenne appelée « gugak » et le trot, genre de musique né au pays du Matin clair, le jeune musicien âgé de 26 ans séduit de plus en plus de mélomanes. Sachez que Lee Chan-won est très actif sur YouTube. Sa chaîne officielle compte plus de 341 000 abonnés. Il s’est également hissé à la deuxième place du classement des interprètes de trot les mieux reconnus auprès des consommateurs pour le mois de janvier, derrière Lim Young-woong.