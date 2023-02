L'immigration thaïlandaise accusée d'avoir délivré des visas illégaux à des criminels chinois

ⓒ Getty Images Bank

Environ 110 agents de l'immigration thaïlandaise sont accusés d'avoir participé à la délivrance de visas non conformes à la réglementation, à des étrangers, dont des gangs criminels chinois, ont fait savoir le 7 février dernier des médias locaux.





Tout en acceptant des pots-de-vin de la part des clandestins, les officiers les ont aidés à tenir des commerces illégaux, et ont organisé un groupe criminel pour fabriquer systématiquement de faux documents. Ils seront convoqués à une commission de discipline interne et seront également poursuivis pour tricherie et corruption.





Dans le pays, le nombre d'agents accusés de corruption n'a jamais été aussi élevé qu'à l'heure actuelle.