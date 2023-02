L’amour par procuration

Lorsque l’on parle de la Saint-Valentin, on remarque souvent cette tendance à comparer les habitudes, les différences entre la fête des amoureux au Japon et en Corée du Sud et celle en Europe, par exemple, quand on ne discute pas des réfractaires aux fêtes « commerciales». Et vous, comment passez vous le 14 février ? Alors que les jeunes sud-Coréens abandonnent de plus en plus les relations humaines et l’idée de fonder une famille conformément aux attentes de la société, ils choisissent une alternative à ce bonheur.





ⓒ Getty Images Bank

Grâce à diverses émissions de téléréalité sur le thème de l’amour, ils ravivent leurs « yeonae sepo », à savoir les « cellules de l’amour », et vivent les histoires par procuration. Que ce soit des célibataires réunis pour de premières rencontres, des divorcés dans l’espoir de vivre un nouvel amour ou encore des couples au bord de la rupture, tous les sujets sont bons pour attirer les cœurs des spectateurs. Mais au-delà de ce qui pourrait paraître un peu voyeur et superficiel, ces programmes se révèlent souvent comme le miroir d’une société sud-coréenne qui se modernise et change ses valeurs. Récemment, des couples cohabitant mais non mariés sont présentés à l’écran, cassant les coutumes et les tabous d’un pays encore dit conservateur.









Ayant un succès local comme international, ces nouvelles émissions qui font fureur ne jouent peut-être pas en faveur de la fécondité au pays du Matin clair. Il n’y a plus qu’à espérer qu’au contraire, cela donnera aux spectateurs, l’envie d’aimer !