Le journal économique Korea Economic Daily organise l’exposition du peintre français David Jamin, « David Jamin : A Dandy from the Provence », du 4 février au 27 avril à la galerie Hyundai Seoul ALT.1, avec le soutien de l’ambassade de France en Corée du Sud.





On peut y admirer 130 œuvres originales de l’artiste né à Nîmes, dont une collection inédite « The Stars of Korea ». Cette dernière offrira aux visiteurs des portraits de célébrités sud-coréennes telles que l’actrice Youn Yuh-jung, la volleyeuse Kim Yeon-koung, la patineuse artistique Kim Yuna, le réalisateur Park Chan-wook ou encore le footballeur Son Heung-min.





Ce n’est pas la première fois que Jamin présente ses réalisations au public sud-coréen. Son exposition tenue en 2021 au Centre des arts de Séoul a rencontré un grand succès et de nombreux amateurs d’art du pays du Matin clair ont acheté ses tableaux.





Date : du 4 février au 27 avril 2023

Lieu : Galerie Hyundai Seoul ALT.1