Kim Bomsori & Rafal Blechacz au Centre des arts de Séoul

Le Centre des arts de Séoul organise un concert spécial dans le cadre de la célébration de son 30e anniversaire. « Kim Bomsori & Rafal Blechacz Duo Concert » aura lieu le 22 février au Concert Hall du centre, situé dans le sud de la capitale.





La violoniste sud-coréenne Kim Bomsori a remporté des prix lors de dix concours internationaux prestigieux, notamment ceux Tchaïkovski, Reine Elisabeth, et Sibelius, entre autres. Elle a également enregistré pour les plus grandes maisons de disques telles que Deutsche Grammophon et Warner Classics.





Lauréat du premier prix du concours international de piano Frédéric-Chopin en 2005, le Polonais Rafal Blechacz est considéré comme l’un des plus grands spécialistes de Chopin.





Les deux jeunes artistes interpréteront des sonates pour violon de Beethoven, Brahms, Mozart et Szymanowski.





Date : le 22 février 2023

Lieu : Concert Hall du Centre des arts de Séoul