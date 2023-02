Point Men : film d'action au Moyen-Orient

Le réalisatrice Yim Soon-rye, spécialiste des films réalistes à caractère social, a surpris le cinéma de Corée du Sud en signant un film d'action basé sur des faits tragiques réels : « Point Men ». L’histoire se déroule en Afghanistan en 2007, en pleine guerre civile, avec les deux stars Hwang Jung-min et Hyun Bin. Il marque aussi le retour à la distribution de blockbusters de Megabox, le troisième monopole de distribution après CJ et Lotte. Voyons un peu ce que cela donne.









* Otages des talibans

Le film reprend le récit officiel de cette prise d'otage dramatique en plein milieu d'une guerre civile en Afghanistan. Un groupe de 23 jeunes missionnaires chrétiens presbytériens coréens est sur la route de Kaboul quand leur bus est intercepté par des talibans, des membres d'une organisation religieuse et militaire islamo-nationaliste. Les services secrets de Corée du Sud sont sur les dents. Dans le film, Hyun Bin et Hwang Jung-min interprètent des négociateurs envoyés sur place. L'affaire commence mal avec l’exécution d'un premier otage, chef du groupe religieux. A Séoul, la polémique fait rage : on critique les missionnaires d'un côté, mais aussi les propositions d'argent pour récupérer les otages. La confusion règne, car on ne sait pas si les talibans veulent vraiment de l'argent, la libération de talibans prisonniers ou tout autre chose.





Un autre otage est exécuté et deux femmes malades sont relâchées. Le gouvernement afghan refuse de négocier avec ses ennemies jurés. Les choses se compliquent et deviennent floues pour le grand public quand des agents russes et indonésiens interviennent. Finalement, les négociateurs obtiennent la libération des otages restants contre, officiellement, le retrait des soldats sud-coréens du pays et, officieusement, une somme de 20 millions de dollars.









* Et l'action ?

Ceux qui s'attendaient à un gros film d'action plein de rebondissements et de cascades resteront sur leur faim. Hormis deux ou trois courtes séquences de poursuites en voitures et d'explosion suicide dans un marché - le tout déjà vu - on ne trouvera pas de proposition exaltante en ce sens dans le film. Pour ceux qui, d'un autre côté, voulaient voir la marque de Yim Soon-rye dans le film, eux aussi resteront sur leur faim. Hormis un minimum d'attention portée aux traditions et costumes des pachtounes, il est difficile de discerner un quelconque réalisme dans le film. On sent la présence de gros moyens (les vues en drone au début du film et les mitraillages du bus en référence à « Incendies » de Villeuneuve, ou encore les explosions en pleine rues en référence à « The Hurt Locker » de Kathrin Bigelow) mais leur usage semble vite tourner court.





Au fur et à mesure que l'intrigue avance, tout se résume à des scènes en multi-caméra qui rappellent la télévision et qui ne proposent rien de bien excitant. On note surtout un mauvais équilibre du scénario pour ce genre de suspense. On s'attend à passer des otages enfermés avec quelques intrigues liées à leurs gardiens talibans aux négociateurs et à d'autres intrigues politico-diplomatiques ; mais non : le scénario oublie les otages. Du coup, le suspense basé sur une situation concrète se perd pour se focaliser sur un jeu diplomatique très peu visuel. Mais l'essentiel est ailleurs.









*Hwang vs Hyun

Evidemment on l'aura compris, il s'agit surtout de mettre face à face les deux stars Hwang Jung-min et Hyun Bin : le reste n'est qu'un prétexte. Hwang reste égal à lui-même (il faut rappeler que le tournage du film a eu lieu il y a déjà deux ans, avant donc des films de Hwang comme « Deliver Us for Evil », la série « Narco-Saints » ou le très à propos « Hostage : Missing Celebrity » en 2021). Cet acteur est devenu un expert en rictus ambiguë et en regards du coin de l’œil. Il apparaît d'ailleurs dans des publicités avant le film pour vendre on ne sait quoi mais avec la même gestuelle exagérée et son petit visage vérolé. La surprise vient bien plus du jeune marié Hyun Bin. Il apparaît le teint basané et lunettes Rayban sur le nez. On en est tout de suite certain : la vie en couple avec l'actrice Son Ye-jin se passe bien. Il a moins l'air d'un espion des services secrets que d'un riche touriste qui vient de sortir de la salle de bronzage de son yacht.





La confrontation est trop clichée pour surprendre, avec des moments de tension rapidement remplacés par des moments d'amitié virile, on croirait voir un reality-show animé par les deux hommes. Bref, on imagine que Yim Soon-rye a signé ce film pour pouvoir financer une oeuvre plus personnelle l'année prochaine. En tout cas, c'est ce qu'on espère.