Les mesures de la Corée du Nord contre le réchauffement climatique

La superficie forestière de la Corée du Nord s'élève à 9,06 millions d'hectares, soit 73,6 % de la superficie totale de son territoire. Selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) publiées en 2020, cinq des 38 membres de l'OCDE ont plus de 60 % de leur superficie totale couverte de forêts. La part des terres forestières du Nord est tout aussi élevée que celle de la Finlande, qui est le pays le plus boisé des pays de l'OCDE. Malgré cette importante couverture forestière, les forêts nord-coréennes sont gravement endommagées.





« La dégradation des forêts en Corée du Nord aggrave les dommages causés par les catastrophes naturelles. La disparition des arbres sur les montagnes et dans les forêts amplifie les inondations et les épisodes de sécheresse. La déforestation dans les régions en amont peut contribuer à une plus grande vulnérabilité des zones en aval en matière d’inondation, détruisant ainsi les terres agricoles et les routes », explique la professeure Oh Sam-eon, chercheuse à l'Institut national des sciences forestières.





Après l'arrivée au pouvoir de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, la Corée du Nord a commencé à restaurer ses forêts dans le cadre d'un des principaux projets d'État, en mettant notamment en œuvre un plan décennal de reboisement en 2012. Pour agir contre la crise climatique, le pays incite aussi la population à utiliser autant que faire se peut des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la chaleur géothermique.