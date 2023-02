La pâtisserie TAFFIN propose sa nouveauté pour la Saint-Valentin

Lorsque l'on pénètre dans la pâtisserie TAFFIN, située à Séoul près de l'université pour femmes de Sookmyung, on se retrouve immédiatement transporté en France. Les co-propriétaires, Corentin Taffin et Seo-yeon Lee Taffin, mariés et originaires respectivement de France et de Corée du Sud, ont créé ce petit coin de paradis pour les amoureux de la pâtisserie française.





©Jisoo François Kim

Ensemble, le couple a importé tous les éléments qui font le charme d'une boulangerie traditionnelle française, des ingrédients utilisés pour son pain délicieux jusqu'à la présentation des produits en vitrine. Alors que la concurrence tente de s'adapter aux goûts locaux, son ambition est de faire découvrir le monde de la pâtisserie française telle qu'elle est en France, et de proposer une nouvelle expérience culinaire pour les habitants de Séoul.





©TAFFIN

Avec le boom de la pâtisserie au pays du Matin clair, les sud-Coréens se sont de plus en plus familiarisés avec les pâtisseries raffinées et haut de gamme, mais ce que propose TAFFIN est tout à fait unique. Elle offre un savoir-faire, des produits et une ambiance que l'on ne peut trouver que dans les boulangeries de l’Hexagone les plus traditionnelles, et même les plus rustiques. Une expérience culinaire qui, bien que courante dans n'importe quelle ville de France, est inédite en Corée du Sud.





©Jisoo François Kim

Dès 10h20, les clients affluent, que ce soit pour une baguette, pour siroter un café près de la fenêtre ou pour passer des commandes pour plus tard. Les boulangers sont en effet en train de moudre et de faire cuire plusieurs types de pains et de gâteaux pour la journée.





©TAFFIN

Pour célébrer la Saint-Valentin, la pâtisserie TAFFIN propose un petit gâteau en forme de cœur avec des pétales de roses, sur commande, pendant deux semaines.





©Jisoo François Kim

Corentin Taffin et Seo-yeon Lee Taffin ne cessent d'innover, ajoutant régulièrement de nouveaux produits à leur carte, tout en conservant les classiques tels que leur fameuse baguette française, leurs chouquettes et leur jambon beurre. Le flan et le moelleux font récemment leur apparition, et la religieuse est en cours de préparation.





©Jisoo François Kim

TAFFIN est plus qu'une simple boulangerie : c'est un endroit où la passion pour la pâtisserie se mêle à la convivialité et à la découverte culinaire. C'est un endroit où l'on peut se détendre et s'évader, tout en dégustant des mets délicieux. La prochaine fois que vous venez à Séoul, ne manquez pas l'occasion de découvrir la pâtisserie TAFFIN.