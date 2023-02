Chant de séparation

« Il n’est si bonne compagnie qui ne se sépare ». Ou pour citer un proverbe bouddhiste bien connu des Coréens : heojajeonri, « la rencontre implique la séparation ». C’est la loi de la nature. Cela n’empêche cependant pas de verser parfois de chaudes larmes sur un au revoir ou un adieu.





A l’époque où les Coréens privilégiaient les voies fluviales pour un grand voyage, on se quittait assez souvent sur un embarcadère. Ainsi, un poète de la dynastie Koryeo, Jung Ji-sang, chantait :





Après la pluie, les herbes sur la berge sont encore plus vertes

En est encore plus triste l’adieu à son amour partant vers le Sud

Quand s’épuisera l’eau du fleuve Daedong

Jamais car les larmes du chagrin s’y ajoutent chaque année





Par rapport à celle qui a lieu sur un autre endroit, la séparation des amoureux sur un embarcadère a de quoi les rendre plus tristes, car ils se regardent assez longtemps s’éloigner l’un de l’autre. Un amoureux désireux d’écourter le moment douloureux choisirait de partir à cheval. Hop ! Au grand galop, il disparaît en un clin d’œil. Une scène insignifiante pour un poète, elle a tout de même donné lieu à un chant populaire humoristique :





J’ai préparé des branches de saule pour ligoter son cheval

Il en prend une pour s’en servir comme cravache





A propos des nombreux poèmes et chants de séparation, on peut se demander pourquoi ils sont la plupart du temps produits du point de vue de la personne qui demeure. C’est probablement parce que la personne qui part ne vit pas totalement le moment présent, qu’elle est aussi préoccupée par ce qui est à venir, de bons ou mauvais événements qui peuvent survenir sur sa route, et aussi par sa destination, un ailleurs, qui, pour cette raison, peut l’exciter. Bref, lors d’une séparation, la personne qui s’apprête à partir est moins triste que celle qu’elle laisse derrière elle. Au moment où les deux amoureux légendaires, ceux du « Chant de Chunhyang », sont sur le point de se quitter, le jeune homme a l’air quelque peu impatient de découvrir la capitale où il va tenter sa chance, tandis que sa fiancée est complètement plongée dans une immense tristesse.





La situation devrait être totalement différente, voire inversée, quand il s’agit de quitter une personne chère pour un voyage ayant une destination très particulière, à savoir de partir vers l’au-delà. On ignore l’état d’esprit exact d’une personne au seuil de la mort. Faute de quoi, voici un témoignage sous forme de chant d’un individu forcé à songer souvent à la fin de sa vie en raison de son grand âge :





Partout des fleurs, voilà le printemps

Le monde est pourtant sans éclat à mes yeux

Le printemps de ma vie est irrévocablement éloigné

Que c’est déplorable mes cheveux blancs





Mais essayons de voir le côté positif. Un embarcadère n’est pas seulement un lieu de séparation. C’est aussi celui des retrouvailles, là où l’on accueille avec joie une personne tant attendue. Quant à celui qui part à cheval, pourquoi ne pas songer à son retour rapide grâce à la vélocité de son animal.





Et à propos de ce vieillard qui regrette la vie linéaire devant le changement de saison qui, lui, est cyclique, rappelons que la mort est une décomposition des atomes. Ceux-ci se recomposent ensuite pour créer une nouvelle substance, une nouvelle vie. Par ailleurs, en Asie comme en Occident, on croit traditionnellement que l’âme est immortelle. Ce n’est pas seulement une conviction religieuse. « Animus » en latin, « chi » en chinois, le mot « âme » fait référence à quelque chose qui anime, voire à l’énergie. Or, celle-ci ne se perd pas ; elle ne fait que se transformer.





Liste des mélodies de cette semaine

1. « Les Branches de saule » interprété par le groupe Siro.

2. « Quatre saisons » chanté par Cho Sang-hyun.

3. « Quatre saisons » chanté par Ha Yun-ju.