Plusieurs stars de la k-pop participent aux dons au profit des sinistrés des séismes en Turquie

ⓒ YONHAP News, YG Entertainment

Les tremblements de terre ont touché le 6 février dernier le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le bilan de ces séismes les plus meurtriers de la région ne cesse de s’alourdir et a dépassé désormais les 35 000 morts.





Plusieurs artistes de la k-pop participent aux dons au profit des sinistrés à l’image de Yang Dong-geun, rappeur également reconnu comme acteur. Il s’est rendu à l’ambassade de Turquie à Séoul afin de faire un don de 10 millions de wons, soit environ 7 400 euros, tout comme DINDIN qui a donné la même somme à la Croix-Rouge sud-coréenne.





De son côté, Kim Jin-woo, vocaliste du boys band Winner, a lui aussi répondu aux appels aux dons pour venir en aide aux victimes. La liste des stars sud-coréennes ayant le cœur sur la main n’en finit pas de s’allonger.