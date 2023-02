Mark de NCT est la star la plus attendue de l’année du Lapin

ⓒ SM Entertainment

En Asie, chaque année est associée à un signe, représenté par un animal qui revient tous les 12 ans. L’animal mis à l’honneur pour l’année 2023 est le lapin, quatrième signe du zodiaque oriental. Il est synonyme de bon augure qui symbolise souvent la vigilance, le calme, l’élégance et la gentillesse.





Ceux qui sont nés en 1999 ont cet animal comme signe du zodiaque asiatique. Parmi les stars de la k-pop, on peut citer Mark de NCT, Yeon-jun de TXT et Chuu, ex-membre de LOONA. Genie Music, l’une des plus grandes plateformes de streaming musical, a récemment mené une enquête afin d’élire l’artiste le plus attendu parmi ceux nés lors d’une année du Lapin.





C’est Mark ayant débuté en 2016 au sein du boys band NCT qui arrive en tête obtenant 47 341 voix, soit 31,6 % de l’ensemble des votes. Le vocaliste appartenant également à NCT 127 et NCT Dream est suivi de Yeon-jun de TXT et Chuu, qui ont obtenu respectivement quasiment 20 et 17 %. Genie Music va dévoiler le 20 février une page spéciale consacrée au grand gagnant dans son magazine éponyme.