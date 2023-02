Billlie va publier son 4e mini-album fin mars

ⓒ MYSTIC STORY

Billlie, qui a fait ses débuts en novembre 2021 avec sept membres dont deux japonaises, fera son retour le mois prochain. Le girls band du label Mystic Story dévoilera son 4e EP, près de sept mois après la sortie de son précédent disque.





Intitulé « The Billage of Perception: Chapter Two », sorti en septembre 2022, le 3e mini-album de Billlie s’est écoulé à 74 000 exemplaires en seulement une semaine après sa publication. Son titre phare a été sélectionné comme le meilleur morceau de la k-pop pour l’année 2022 par le célèbre magazine britannique DAZED.