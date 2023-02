KISU organise une tournée européenne

ⓒ Beyond Ent

KISU vient de donner le coup d’envoi à sa tournée européenne qui se déroule du 14 février au 1er mars dans dix pays. Il va se produire en concert, notamment à Londres, à Helsinki, à Varsovie, à Athènes et à Budapest.





Le vocaliste ayant débuté en 2017 en tant que membre de 24K enchaînera ensuite par Prague, Cologne, Paris, Madrid et enfin par Lisbonne pour rencontrer ses fans européens. Pour rappel, KISU a organisé en novembre 2022 « ALL TOGETHER » et a fait don de l’intégralité des bénéfices de ce concert en ligne pour les victimes de la guerre en Ukraine.