« Sensory Flows », 1er opus officiel de Ye-sung

Ye-sung, de son vrai nom Kim Kang-hoon, a fait ses débuts au sein de Super Junior en 2005 sous le label SM Entertainment. Il appartient également à plusieurs sous-groupes légendaires : Super Junior-K.R.Y et Super Junior-Happy.





En parallèle, le vocaliste phare du boys band mène sa carrière soliste depuis avril 2016 avec la publication de son premier mini-album « Here I am », composé de sept morceaux. Il a sorti ensuite trois disques entre 2017 et 2021 : « Spring Falling » en avril 2017, « Pink Magic » en juin 2019 puis « Beautiful Night » en mai 2021.





Depuis octobre 2016, Ye-sung mène également une carrière musicale au Japon. Il a publié deux disques chantés entièrement en japonais. Il est aujourd’hui de retour avec « Sensory Flows », composé de dix morceaux de différents genres qu’il a préparés pendant un an et demi.