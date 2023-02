Forestella va se produire en concert à Séoul

Date : les 25 et 26 février

Lieu : parc olympique à Séoul





Forestella qui vient de terminer avec succès sa tournée américaine retrouve son public à Séoul. Le quartette de cross-over montera sur scène les 25 et 26 février au parc olympique situé dans la capitale sud-coréenne.





Intitulé « The Royal Concert : The palace of Forestella », le spectacle va se dérouler durant 150 minutes et le groupe mettra ainsi fin à sa tournée nationale. Pour rappel, Forestella, ayant remporté la saison 2 de « Phanton Singer » diffusée en 2017, jouit d’une popularité grandissante au-delà des frontières sud-coréennes. Le dernier concert de sa tournée américaine s’est tenu à guichet fermé au Woodruff Arts Center à Atlanta qui peut accueillir 1 600 spectateurs.