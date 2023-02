Le festival « Invitation au quotidien » aura lieu à Gwangju

Date : le 25 février

Lieu : Kim Dae-jung Convention Center à Gwangju





Quatre musiciens vont se réunir pour un concert collectif. Roy Kim, HYNN, Park Jae-jung et Yun DdanDdan vont participer au festival « Invitation au quotidien » qui se tiendra le 25 février à Gwangju dans la province de Jeolla du Sud. Durant 180 minutes, les quatre jeunes auteurs-compositeurs-interprètes vont chanter leurs hits respectifs au Kim Dae-jung Convention Center.





Sachez que Roy Kim et Park Jae-jung ont été révélés au grand public grâce à leur victoire, respectivement, lors de la saison 4 et 6 du fameux télécrochet « Super Star K », diffusées en 2012 et 2013 sur la chaîne Mnet. Quant à HYNN, de son vrai nom Park Hye-won, elle mène sa carrière musicale depuis 2018, tandis que Yun DdanDdan l’a commencée quatre ans plus tôt.