The GREATEST : Jung Dong-ha et Sohyang montent ensemble sur scène

Date : le 4 mars

Lieu : Kim Dae-jung Convention Center à Gwangju





Gwangju va accueillir à son tour The Greatest. Ce concert réunissant Jung Dong-ha et Sohyang va se tenir durant 120 minutes le 4 mars au Kim Dae-jung Convention Center dans cette ville située dans la province de Jeolla du Sud.

Jung Dong-ha et Sohyang, qui mènent leur carrière respective depuis 2005 et 1996, sont aujourd’hui considérés comme les meilleurs vocalistes au pays du Matin clair. Après Gwangju, ils se dirigeront vers Busan toujours dans le cadre du spectacle « The Greatest ».