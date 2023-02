Une « Semaine coréenne » se tiendra au Bangladesh

ⓒ kor-bangladesh.com

La Corée du Sud et le Bangladesh célèbreront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques : du 25 février au 3 mars, la « Semaine coréenne 2023 » se tiendra dans la salle de la Chambre de commerce internationale (ICCB) à Dhaka, la capitale du Bangladesh. C'est ce qu'a fait savoir le président de l’association des Coréens vivant dans ce pays d’Asie du Sud, via l'agence de presse Yonhap.





Un concert de k-pop et un festival de k-culture seront organisés le premier jour. Les groupes d'idoles Tan et ICU ainsi que l’équipe de performance de taekwondo « Nolja », monteront sur scène. En outre, plus de 40 sociétés sud-coréennes y participeront afin de présenter les industries de la mode, de la beauté et du high-tech.





Selon l’association coréenne, environ 5 000 personnes, dont des personnalités locales, devraient visiter les lieux.